Delfine Persoon, qui a abandonné son statut de boxeuse professionnelle pour retourner dans les rangs amateurs avec l'objectif de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo (la boxe est une discipline réservée aux sportifs amateurs lors des Jeux Olympiques), ne réussira pas à se qualifier pour les JO : le tournoi de qualification auquel elle devait prendre part en juin prochain à Paris a été annulé.

Le tournoi parisien devait attribuer de nombreux billets pour Tokyo aux boxeurs et boxeuses présents. En raison de son annulation, les places pour les Jeux seront distribuées sur base du ranking de l'AIBA, l'Association Internationale de Boxe Amateur. Et le nom de Delfine Persoon n'apparaît pas dans ce classement, puisqu'elle était encore professionnelle il y a peu et que les tournois de boxe, amateurs de surcroît, se sont faits rares ces derniers mois.

Delfine Persoon n'est pas la seule Belge concernée, puisque la Bruxelloise Sanae Jah, Oshin Derieuw, le Schaerbeekois Vasile Usturoi et Karim Saboundji sont dans le même cas.