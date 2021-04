Pour présenter les tenues officielles que porteront les athlètes du Team Belgium et du Paralympic Team Belgium lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo cet été, le COIB a opté pour un clip vidéo qui met en scène plusieurs sportifs de haut niveau. Médaillé d'or à Rio en 2016, Greg Van Avermaet est de la partie, tout comme les sprinteuses Anne Zagré et Cynthia Bolingo ou encore la gymnaste Nina Derwael.

"Dans ce clip, le Team Belgium s’éloigne des fondamentaux du sport de haut niveau l’espace d’un instant, souligne le COIB dans un communiqué. Nos élites belges troquent leur maillot respectif contre des tenues plus élégantes. Jaouad Achab, Cynthia Bolingo, Felix Denayer, Nina Derwael, Simon Gougnard, Kyara Linskens, Marjorie Carpréaux, Emma Plasschaert, Greg Van Avermaet, Charline Van Snick, Julien Watrin, Anne Zagré et les athlètes paralympiques Roger Habsch, Gitte Haenen et Bruno Vanhove se transforment en véritables acteurs et présentent, dans cette vidéo, la tenue officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020."

Les athlètes féminines recevront plusieurs vêtements "pour toutes les activités officielles off court, notamment lors de la cérémonie d’ouverture, poursuit le communiqué. La collection se compose de cinq tenues différentes, allant de la robe glamour au tailleur-pantalon. Une autre marque prendra en charge le côté masculin lors des événements officiels. La collection est élégante et confectionnée dans les tissus les plus confortables."

Une autre société se chargera d'habiller les athlètes "pendant le voyage, dans le village olympique et lors des cérémonies de remises de médailles."

De la lingerie de grande qualité a également été sélectionnée, tant pour les femmes que pour les hommes.

"Ce clip vidéo montre que le COIB entre dans la dernière ligne droite jusqu’au 23 juillet, date qui marquera le coup d’envoi du plus grand événement sportif au monde dans le Stade national du Japon", souligne Pierre-Olivier Beckers, président du COIB.

"Je remercie le COIB pour sa précieuse collaboration dans la réalisation de ce clip vidéo, enchaîne Anne d’Ieteren, présidente du Belgian Paralympic Commitee. Celui-ci permet aux athlètes olympiques et paralympiques de mettre le très bon travail de nos partenaires en valeur. Tous ensemble, nous comptons sur nos athlètes pour se distinguer lors de leurs compétitions respectives et porter haut les couleurs de la Belgique à Tokyo."