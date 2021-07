Thomas Briels: "Ce furent des semaines compliquées"

Comme quoi, les choses peuvent parfois rapidement tourner. Et Thomas Briels peut en témoigner. L’attaquant des Red Lions a vécu une préparation aux JO particulièrement compliquée. Alors capitaine de la sélection depuis plusieurs années, il a dû composer avec le choix de son coach de le sélectionner comme réserve. Une position qui ne lui aurait permis de vivre ses quatrièmes olympiades qu’en cas de forfait définitif de l’un de ses équipiers. Eclaircie dans la grisaille, la règle a été changée avant les Jeux et permet désormais l’utilisation d’une réserve même en cas de blessures temporaires d’un joueur. Un scénario qui est devenu réalité, sans le souhaiter évidemment, pour Thomas Briels avec la blessure au mollet de Tom Boon.

"Ce furent des semaines de préparation très compliquées mentalement", avoue le numéro 17 de la sélection belge. " Et, forcément, je suis content de jouer. Mais j’ai respecté mon engagement envers l’équipe. Je suis arrivé en forme aux JO. Je devais être là pour l’équipe. Ce ne fut pas facile mais je suis content de pouvoir apporter ma contribution."

La blessure de Tom Boon lui aura donc permis de jouer les deux premières rencontres de ces JO et cela devrait se prolonger. Malheureusement, Nicolas De Kerpel, autre attaquant du groupe, s’est blessé contre l’Allemagne. Une petite déchirure au ligament de la cheville gauche qui devrait le tenir écarté de l’équipe lors des deux prochaines rencontres et, de facto, laisser Briels dynamiter les cercles des terrains tokyoïtes. Des terrains qui réussissent bien au Red Lions depuis le début du tournoi avec un sans-faute à la clé face aux Néerlandais et aux Allemands.

" Avec deux victoires 3-1, dans des rencontres compliquées face aux derniers finalistes de l’Euro, je pense que l’on peut être content avec ces prestations ", estime le joueur de 33 ans. " On garde bien la balle. Dans la structure, on est très bien en place et cela devient très compliqué de marquer contre nous. "

A présent, les belges s’apprêtent à affronter l’Afrique du Sud ce mardi pour leur troisième rencontre dans ce tournoi olympique. Une équipe largement plus faible que les deux précédentes. Les Red Lions auront pour objectif de conforter leur première place du groupe, synonyme de quart de finale face à un adversaire plus abordable sur le papier puisque classé à la quatrième place dans l’autre poule.