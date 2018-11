Thomas Bach "impressionné" par l'avancée des préparatifs de Tokyo 2020

Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO) était en visite à Tokyo mercredi, à 603 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques 2020. L'Allemand s'est montré très satisfait des préparatifs. "Je ne me souviens pas d'avoir eu une ville olympique prête autant en avance que Tokyo, deux ans avant les Jeux", a-t-il déclaré dans la capitale nippone.

"Cette constatation s'applique à tous les aspects de l'organisation des Jeux, a précisé Bach, en visite au siège du Comité d'organisation des JO 2020. Les installations sont en train d'être livrées et le programme des volontaires progresse merveilleusement bien. Le monde des affaires est très engagé, mais aussi les habitants et en particulier ceux des zones dévastées telles que Fukushima", a-t-il ajouté.

Le président du Comité d'organisation, Yoshiro Mori, s'est lui aussi montré très confiant pour la suite des préparations. "Nous avons tous les ingrédients pour organiser des Jeux Olympiques réussis. Nous sommes déjà plus de 2 000 collaborateurs dans trois bâtiments différents. Le CIO et le monde attendent beaucoup de nous, et nous répondrons à ces attentes", a déclaré M. Mori.

Après 1964, Tokyo accueillera les JO pour la deuxième fois en 2020, du 24 juillet au 9 août.