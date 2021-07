La Japonaise, qui ne pourra pas concourir devant son public après la décision jeudi par les autorités et les organisateurs d’organiser les Jeux presque entièrement à huis clos, s’était retirée de Roland-Garros fin mai après avoir refusé de se présenter face aux médias pour préserver sa santé mentale. Elle avait reçu une amende de 15.000 dollars (environ 12.670 euros).

Osaka déclare qu’elle ne "pourrait pas être plus enthousiaste à l’idée de jouer à Tokyo", après avoir pris plusieurs semaines pour se "ressourcer et passer du temps avec (ses) proches".

Elle qui avait alors expliqué que les conférences de presse d’après-match étaient préjudiciables pour sa santé, pense toujours que cet exercice obligatoire est "dépassé et avait besoin d’être rafraîchi", comme elle l’écrit dans le magazine américain.

►►► À lire aussi : Pointée du doigt, Naomi Osaka justifie son retrait de Roland-Garros : "Je souffre de dépression depuis l’US Open 2018"

"Je pense que nous pouvons améliorer ce format, le rendre plus intéressant et agréable pour chaque partie" note-t-elle. "Moins de (rapports) sujets contre objet, plus (de rapports) de pair à pair".

Naomi Osaka, qui a également renoncé à Wimbledon, espère que les autorités sportives "adopteront des mesures pour protéger les sportifs, en particulier les plus fragiles", en permettant peut-être parfois aux joueurs de renoncer aux obligations médiatiques sans être punis.