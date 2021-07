Tennis : entre blessures et coronavirus le tournoi olympique complètement dépouillé de nombreuses têtes d’affiche

Le tennis souffre-t-il plus que les autres sports du Coronavirus ? Le manque de compétition a-t-il eu plus d’impact sur ceux et celles qui le pratiquent ? L’absence de public est-elle plus préjudiciable pour les tennismen et tenniswomen que pour d’autres sportifs ? Pas évident de répondre à ces questions de façon certaine, mais avec les très nombreux forfaits pour les Jeux Olympiques de Tokyo des joueurs et joueuses de tennis, nombreux s’interrogent.

Les raisons de cette hécatombe pour le tournoi olympique sont multiples. On peut remarquer que nombreux joueurs et joueuses sont blessés. Certains évoquent un calendrier surchargé et il faut bien avouer que les tournois s’enchaînent, mais on ne peut pas non plus nier les conséquences du Coronavirus. En dehors des lourdes implications psychologiques des mesures pour contrer le Covid-19, les joueurs et joueuses ont perdu le rythme et certains la forme pendant cette période où nombreux sont restés éloignés des terrains.

À coté de cela, les mesures très strictes imposées pour le déplacement à Tokyo en plus du huis clos imposé, font remonter de biens mauvais souvenirs ! La quarantaine du dernier Open d’Australie a laissé des traces. Considérés comme cas contact de nombreux joueurs étaient restés totalement bloqués dans leur chambre d’hôtel pendant dix jours, sans pouvoir jouer au tennis du tout. La crainte de voir ce genre de scénarios se reproduire est palpable sur le circuit. Et l’impossibilité de voyager avec le staff complet ne calme pas les esprits.

Les stades seront vides, la décision de disputer ces Jeux Olympiques à huis clos entre forcément en compte dans la décision de certains. Un joueur comme Nick Kyrgios ne l’a pas caché, jouer dans un stade vide ne l’intéressait pas du tout et c’est la raison de son forfait. Moralement, cela semble trop compliqué pour plusieurs sportifs. Le tennis a cette particularité de se disputer à un contre un ou maximum deux contre deux, l’absence de public se fait donc d’autant plus ressentir.

Entre méforme, calendrier surchargé, blessures et craintes autour des conditions liées au Covid, le tournoi olympique de tennis s’est vu amputer de très nombreux bons joueurs et bonnes joueuses.

Malgré tout, on ne doute pas que ceux qui participent quand même au tournoi donneront tout pour succéder à Andy Murray et Monica Puig. Si la Portoricaine a déclaré forfait, le Britannique tentera de défendre son titre.