Tennis : Daniel Evans, positif au Covid, ne participera pas aux Jeux de Tokyo

Daniel Evans, tennisman britannique le mieux classé à l'ATP (28e), a annoncé mercredi qu'il s'était retiré des Jeux olympiques de Tokyo après avoir été contrôlé positif au Covid-19.

"Je ne serai pas en mesure de me préparer et de me mettre en condition pour les Jeux olympiques de Tokyo", a déclaré Evans sur ses réseaux sociaux sociaux.

"Je suis extrêmement déçu et je m'isole actuellement selon les directives établies par le gouvernement", a ajouté le joueur de 31 ans.

Evans avait été sélectionné pour jouer en simple à Tokyo aux côtés du champion olympique en titre Andy Murray et pour faire équipe en double avec Neal Skupski.

"Je tiens à souhaiter à toute l'équipe britannique le meilleur pour les Jeux et j'ai hâte d'être de retour sur le terrain dans un avenir proche", a-t-il conclu.

Le retrait d'Evans fait suite à plusieurs autres parmi les meilleurs mondiaux. Ainsi Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams et Dominic Thiem ne seront pas présents non plus aux JO (23 juillet-8 aout). Le N.1 mondial, Novak Djokovic, récemment titré à Wimbledon, n'a lui pas encore formellement confirmé sa présence. Il avait déclaré dimanche que ses chances de jouer à Tokyo étaient de "50/50".