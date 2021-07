Team Belgium dévoile son hymne pour les Jeux Olympiques : des beats electro et des vibes positives

J-9 avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo. Et alors que la grande messe pointe le bout de son nez, Team Belgium en a profité pour dévoiler son hymne officiel. La chanson, "Now's the Time", est co-signée par les artistes belges REGI et Mademoiselle Luna et est teintée de sonorités modernes et électro.

Dans son communiqué, Team Belgium évoque "un hymne regorgeant de beats entraînants et de positive vibes" et espère que "les élites belges récolteront une moisson de médailles et feront retentir l'hymne du Team Belgium dans le stade olympique en tant qu'hymne des médaillés."

Le clip, que vous pouvez retrouver ci-dessous, témoigne lui d'images des exploits belges aux Jeux Olympiques. Nafi Thiam, les frères Borlée ou nos Red Lions, pour ne citer que les plus récents, sont ainsi mis à l'honneur.

Pour rappel, la délégation belge sera composée de 122 athlètes à Tokyo.