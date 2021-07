Ski alpinisme et activisme des sportifs : le CIO prépare l’avenir à Tokyo

Tester le ski alpinisme aux JO d’hiver de 2026, entrouvrir la porte à l’activisme politique des sportifs : le Comité international olympique s’est efforcé mardi d’adapter les Jeux à leur époque, à trois jours de l’ouverture de ceux de Tokyo.

L’espace d’une poignée d’heures, l’instance olympique s’est projetée au-delà de cette édition japonaise reportée d’un an et troublée par la pandémie, source de "doutes quotidiens" et de "nuits sans sommeil", selon son patron Thomas Bach.

Réunis à huis clos dans un palace de Tokyo pour la 138e session, les membres du CIO ont unanimement validé l’inscription du ski alpinisme au programme des JO-2026 de Milan, comme "sport supplémentaire" testé sans garantie d’être reconduit.

Cette discipline de montagne, consistant à gravir et dévaler des itinéraires hors piste sur des skis légers équipés de peaux de phoque, ou avec les skis dans le sac si la pente est trop raide, s’ajoutera aux quinze sports olympiques d’hiver, une liste intangible depuis l’introduction du snowboard aux JO-1998 de Nagano.

Comme lors des Jeux Olympiques de la jeunesse l’an dernier à Lausanne, qui ont servi de test, le ski alpinisme va donner lieu à cinq épreuves (sprint et course individuelle hommes et femmes, relais mixte) pour départager 48 qualifiés, qui entreront dans le quota global de 2900 participants aux Jeux.

Bonne nouvelle pour Armand Marchant, meilleur performeur de ski alpin belge, lauréat du prix Plus du Sport 2020.