Shane McLeod : "Champion du monde, champion d’Europe, champion olympique, gagner les 3 titres, c’est incroyable"

Shane McLeod : "Champion du monde, champion d’Europe, champion olympique : Gagner les 3 titres,... Les Red Lions ont remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Une victoire arrachée au bout de shoot-out insoutenables. Mais pour l'entraîneur des Belges Shane McLeod, le niveau de la rencontre était tout de même très bon même si le score n'affichait que 1-1 : "Il n’y a pas eu beaucoup de buts mais il y a eu beaucoup de belles actions. Ce sont deux très très bonnes équipes qui jouaient. C’était une finale, il fallait se battre jusqu’au bout, avec un peu de drame. C’était une journée fantastique". Les shoot-out, le Néo-zélandais n'a pas voulu les regarder directement et a préféré les voir sur ses écrans : "C’était comme regarder depuis la maison. On regarde beaucoup de vidéos des shoot-out. Je vois plus de choses sur les télés que si je regarde directement sur le terrain. Il y a trop d’émotions". Avec ce sacre, les Red Lions ont désormais remporté les trois titres majeurs et sont champions du monde, champions d'Europe et champions olympiques : "C’est incroyable. Vous rêvez de remporter un de ces trois titres en tant que coach. Gagner les trois, c’est incroyable". Le titre a une saveur d'autant plus agréable que le coach vivait ses derniers moments en temps qu'entraîneur des Red Lions, mais il l'assure, ce n'est pas la fin de l'idylle avec la Belgique : "Ce n’est pas totalement fini. Mon chapitre en tant que coach de cette équipe est terminé mais ils écriront d’autres chapitres. Je serais ravi de pouvoir continuer à les aider à écrire cette histoire mais je ne serai plus l’auteur principal. Vous me verrez toujours, je n’irai nulle part".