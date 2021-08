Roger Lespagnard fixe déjà le prochain objectif de Thiam : "J'aimerais qu'elle batte le record du monde du pentathlon"

Roger Lespagnard fixe déjà le prochain objectif de Thiam : "J'aimerais qu'elle batte le record du... Roger Lespagnard, entraîneur de Nafissatou Thiam, ne s'est pas encore remis de ses émotions au lendemain du deuxième sacre olympique en heptathlon de sa protégée. Après une courte nuit de sommeil, il est revenu en détails sur la prestation de Thiam à nos micro. Lespagnard, testé positif au covid lors d'un test salivaire mais ensuite négatif au test PCR, est également revenu sur les moments de tensions durant l'épreuve. Il a ensuite évoqué la suite du parcours de Thiam après le repos mérité dont elle bénéficiera. "L’avenir, ce sont les championnats du monde à Eugene (2022). Je souhaiterais quand même qu’elle fasse un pentathlon. Je crois qu’elle peut très sincèrement battre le record du monde. Ça fait deux-trois ans qu’elle pouvait le faire. Mais on n’a jamais l’occasion de s'y préparer. Maintenant, je pense qu’elle a une certaine maturité pour pouvoir le faire", a déclaré Roger Lespagnard. Double championne d'Europe en salle du pentathlon, Thiam possède un record personnel de 4904 points, 7e référence all-time de la spécialité... sans l'avoir préparée spécifiquement. Le record du monde est détenu par l'Ukrainienne Nataliya Dobrynska avec 5031 points. Quand on évoque la possibilité pour Thiam de se consacrer au saut en hauteur ou à d'autres disciplines dans lesquelles elle excelle, son entraîneur se montre plutôt sceptique. "C’est une heptathlonienne. Peut-être qu’elle aurait pu sauter en hauteur, il y a cinq ans. Elle était à 1m98 et on a gagné individuellement avec 1m97 mais désormais les filles sautent plus haut. Même si c’est la même discipline, c’est tout à fait différent. La mentalité est différente, notamment au niveau de la motivation. Je ne lui demande qu’une chose. C’est qu’elle s’entraîne pour faire ce qu’elle a envie de faire."