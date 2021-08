Roger Lespagnard, admiratif de Nafi Thiam : "Rio c’était la découverte, ici c’est la consécration"

Roger Lespagnard, admiratif de Nafi Thiam : "Rio c’était la découverte, ici c’est la... Nafissatou Thiam a réussi l'exploit de conserver son titre olympique en heptathlon. Un sacre historique puisqu'elle devient la première heptathlonienne à conserver sa couronne olympique. Roger Lespagnard, son entraîneur, était évidemment aux anges après le sacre de Nafi et a fêté la médaille d’or avec son athlète au bord de la piste : "Elle m’a demandé de venir, j’y suis allé ! Mais je n’ai rien dit, j’étais un peu ému quand même". L’entraîneur est très content de la prestation de Nafi sur 800m qui lui a permis de conserver la première place du général : "Elle a très bien couru, on avait travaillé le 800m d’une manière un peu plus spécifique, surtout sur le plan rythmique. Je lui ai dit de partir sec et au moment où elle était devant, elle n’avait plus qu’à continuer. A ce moment-là, elle n’avait plus qu’à la dépasser, elle est quand même plus forte. Et on avait surtout travaillé la fin où elle a pris quelques mètres donc on était certain qu’elle allait gagner. Je ne connais même pas son temps d’ailleurs". Nafi Thiam s’est donc emparé de son deuxième sacre olympique, après Rio 2016, voici Tokyo 2020. Mais pour Roger Lespagnard, impossible d’en préférer un des deux : "Les deux titres sont beaux mais de manière différente. Rio c’était la découverte, ici c’est la consécration. Surtout pour Nafi, c’est quand même elle qui court et qui saute. Elle a encore une belle carrière devant elle, ce n’est pas fini". Pas de grande explosion de joie pour le coach, toujours très réservé : "Comme d’habitude, c’est interne". Désormais, les regards sont tournés vers Paris 2024 où elle tentera de réaliser un exceptionnel triplé.