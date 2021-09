Revivez l’accueil réservé aux médaillés de Tokyo au Mémorial Van Damme et sur la Grand-Place

Revivez l’accueil des médaillés belges et des Top 8 des JO de Tokyo à la Grande-Place - JO... La Ville de Bruxelles et le Comité Olympique et Interfédéral Belge ont célébré les athlètes médaillés lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Ceux-ci ont été accueillis chaleureusement et applaudis par le public sur le balcon de l’Hôtel de Ville sur la Grand-Place de Bruxelles au cours d’une cérémonie qui débutait sur le coup de 16h. Les protagonistes des 7 médailles belges (3 or, 1 argent, 3 bronze) n’ont pas été les seuls a être mis à l’honneur ce vendredi. Les athlètes capables d’accéder au top 8 dans leurs épreuves respectives (26 'top 8' obtenus par la Belgique) étaient également invités à la fête. Tous ne pouvaient malheureusement pas être là. On enregistrait notamment l’absence de Nafissatou Thiam et de Wout van Aert. Trente-neuf athlètes étaient finalement présents Les médaillés présents : Bashir Abdi, médaille de bronze (Athlétisme, Marathon) Grégory Wathelet, Jerôme Guery et Pieter Devos, médaille de bronze (Equitation – saut d’obstacles, équipe) Matthias Casse, médaille de bronze (Judo) Nina Derwael, médaille d’or (Gymnastique artistique, barres asymétriques) Les 18 joueurs de l’équipe des Red Lions, médaille d’or (Hockey) Les athlètes qui ont atteint le Top 8 présents : Fanny Lecluyse, 200m brasse (natation), Maellyse Brassart, Jutta Verkest, Lisa Vaelen (gymnastique par équipes), Hanne Claes et Paulien Couckuyt (relais 4x400m féminin), Charline Van Snick (Judo), Hermien Peeters (Kayak), Claire Michel et Valérie Barthélemy (triathlon relais mixte), Tim Brys et Niels Van Zandweghe (aviron), Nina Sterckx (Haltérophilie), Noor Vidts (Heptathlon), Emma Plasschaert (Voile).