Rétro : le water-polo, cette (ancienne) spécialité olympique belge

En cette année de centenaire des Jeux d’Anvers. Peu sont ceux qui ignorent encore que le football a apporté à la Belgique son seul titre olympique dans un sport collectif. Par contre, ils sont moins nombreux à savoir que notre pays constituait une vraie référence en water-polo.



Le sport collectif belge a pris une autre dimension ces dernières années. Nos hockeyeurs affichent leur soif d’or olympique, les Diables rouges espèrent conquérir l’Euro(pe) et les Belgian Cats se sont installées au niveau international. Mais sous les anneaux, la discipline la plus prolifique c’est donc le water-polo.



Six médailles en neuf olympiades, impressionnant bilan. Si on s’attarde sur le classement des meilleures nations de l’histoire olympique, la Belgique figure en 14e position. Le premier pays sans titre. Et si on se concentre uniquement sur le nombre de médailles, les poloïstes noir-jaune-rouge grimpent à la sixième place, seulement devancés par la Hongrie (15), l’Italie (10), les Etats-Unis (11), la Yougoslavie (8) et l’Union Soviétique (7).



La Belgique a décroché quatre fois l’argent (1900, 1908, 1920 et 1924) et deux fois le bronze (1912 et 1936). Elle a atteint les quarts de finale en 1928 et n’a pas participé en (1904 et 1932).



Un palmarès construit avant la deuxième guerre mondiale, donc. La suite de l’histoire a été moins glorieuse. Il y a encore eu une quatrième place en 1948 à Londres, puis trois maigres participations en 1952, 1960 et 1964. Depuis plus rien. La dernière présence au championnat d’Europe, où notre pays s’est classé trois fois troisième du temps de sa période de gloire (1927, 1934 1947), remonte à 1970. Par contre pas la moindre qualification pour les championnats du Monde, créés en 1973, à signaler.



Pletinckx le collectionneur, Boin le touche à tout



Joseph Pletinckx, né le 13 juin 1888, est l’une des figures marquantes de cet âge d’or. En quatre participations olympiques, il a récolté… quatre médailles. Considéré comme l’un des pionniers du water-polo, il a intégré le "hall of fame" de la natation en 1988, 17 ans après son décès.



Mais le nom qui est le plus présent, encore aujourd’hui, c’est celui de Victor Boin. Doublé médaillé en "polo", ce sportif complet, engagé comme pilote dans lors de la Première Guerre mondiale, est aussi monté sur le podium avec l’équipe d’épée en 1920. À l’occasion de ces Jeux, il est aussi devenu le premier athlète de l’histoire à prononcer le serment olympique. Il a créé l’association des journalistes sportifs professionnels quelques années après avoir mis sur pied le premier club de hockey sur glace belge. Le Trophée National Victor Boin, accordé à un sportif en situation de handicap, est décerné tous les ans.