Rétro : 2016, le bronze de "Jo" à Rio

Il aurait pu participer aux championnats du monde de natation, mais c’est en tennis en chaise qu’il s’illustre. Dans les médias, aussi, il se distingue. Joachim Gérard est l’un des rares sportifs paralympiques belges à bénéficier d’un écho médiatique. Grâce à ses titres en Masters. Grâce aussi à cette médaille de bronze aux Jeux Paralympiques à Rio en 2016.

Atteint de la polio à la jambe droite à l’âge de 9 mois, Joachim Gérard fait malgré tout du sport comme les autres enfants. Et même mieux que la plupart d’entre eux. Quand il arrête la natation à 12 ans, Joachim a même atteint les minima pour participer aux championnats du monde. Une opération à la jambe en décide autrement. C’est vers le tennis en fauteuil qu’il se tourne.

Aux Jeux paralympiques de Pékin 2008, il atteint les huitièmes de finale. Quatre ans plus tard à Londres, il s’incline en quarts. En 2015, il remporte le Masters en battant deux fois le n°1 mondial, le Japonais Shingo Kunieda, qui restait alors sur… 77 victoires consécutives. Début 2016, il atteint pour la première fois la finale d'un Grand Chelem en simple à l'Open d'Australie. Fin septembre, aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro, alors que Joachim s’est entretemps hissé à la 2e place du classement mondial, les attentes sont donc logiquement plus grandes. Il vise une médaille. Et même celle en or.

En huitièmes de finale, le Limelettois ne fait qu’une bouchée du français Michaël Jeremiasz, qu’il écarte d’un double 6-0. En quarts, ce sont les retrouvailles avec le Japonais Kunieda, "le Federer du tennis en chaise", double champion olympique en titre et vainqueur de plus de 20 Grands Chelems. Mais, comme aux Masters un an plus tôt, Joachim Gérard surmonte l’obstacle. Malgré un vent soutenu et une chaleur accablante, le Belge va chercher la victoire avec ses tripes. Après avoir remporté le premier set 6-3, Joachim breake le Japonais à 3-4 dans le second et conclu sur sa deuxième balle de match, 6-3 à nouveau.

En demi-finale, Alfie Hewett se dresse sur la route de Joachim Gérard. A 18 ans, le Britannique vient quelques mois plus tôt de remporter Wimbledon en double, mais il n’a que peu d’expérience en simple, et il dispute évidemment ses premiers Jeux. Sur papier, le Belge part donc favori face au 12e mondial. Mais sur le court, c’est une autre affaire. Hewett, sur un nuage, s’accroche à tous les points. Joachim Gérard, lui, n’est pas dans un grand jour. A 5 partout dans le premier set, le service de Jo fait des siennes : quatre doubles fautes dans le même jeu l’obligent à laisser filer son adversaire, qui s’impose 7-5. Dans le deuxième set, Joachim Gérard ne trouve pas les ressources pour revenir dans le coup et s’incline 6-3.

Les rêves d’or s’envolent, mais pas ceux de médaille. Le match pour le bronze a des allures de finale, puisqu’il oppose le numéro 1 mondial, le français Stéphane Houdet, au numéro 2, Joachim, qui a entretemps surmonté sa déception et retrouvé son meilleur tennis. Mené 4-2 dans le premier set, le Limelettois remonte son adversaire pour s’imposer 6-4, puis 6-2. Joachim décroche la médaille de bronze. Dans la foulée, il remporte quelques semaines plus tard son 2e Masters avant de devenir n°1 mondial pendant quelques semaines. Sous la direction de son coach, le regretté Marc Grandjean, 2016, c’était l’année des JO, c’était aussi celle de "Jo".