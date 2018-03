Paralympiques : des Jeux … différents

Deux semaines après avoir clôturé les Jeux Olympiques, Pyeongchang accueille dès aujourd'hui les 12ème Jeux Paralympiques de l'histoire. 670 sportifs souffrant d'un handicap physique participeront à ces Jeux un peu différents.

La différence majeure c'est la taille de l'événement.

Des Jeux plus courts, avec 5 fois moins d'athlètes, moins de nations représentées (49) et deux fois moins de disciplines au programme. Les 6 disciplines présentes sont le ski alpin, le ski de fond, le snowboard, le biathlon, le hockey sur glace et le curling.

Pour le reste, les athlètes paralympiques évolueront dans le même environnement que les athlètes olympiques comme le souligne Olek Kazimirowski, chef de mission de la délégation belge. "Il y a certaines infrastructures qui changent ou qui ne seront plus utilisées pour les mêmes sports mais par contre les pistes de ski que nos athlètes utiliseront sont exactement les mêmes. Le village reste également le même".

Même village et même contexte puisque les athlètes russes paralympiques concourront, comme les valides, sous bannière olympique.

Côté coréen le Nord sera à nouveau représenté même si il ne défilera pas, cette fois, aux côtés du Sud.

Quant aux tribunes elles devraient être encore bien garnies. D’après les organisateurs, 95% des places ont été vendues.

De quoi offrir une belle vitrine à ces athlètes parfois oubliés. "On a pas la même visibilité que les athlètes olympiques" précise Eléonor Sana, skieuse belge malvoyante. "C'est tout ce qui nous différencie des athlètes valides. Du coup on a aussi moins d'argent mais ce n'est pas spécialement négatif parce que nous n'avons pas de stress en fait. Tout le monde est copain avec tout le monde parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu. Nous on gagne des boites à Meuh! Du coup tu gagnes une boîte à Meuh ou tu n'en gagnes pas c'est pas grave (Rires)... Donc l'ambiance est bien meilleure et on s'entend bien mieux je pense".

Les deux athlètes belges présents à Pyeongchang (Eléonor Sana et Jasper Balcaen) auront quand-même l'occasion de gagner un peu d'argent si ils obtiennent une médaille lors de ces Jeux Paralympiques. Le Fonds Baillet Latour leur versera 25.000 € pour une médaille d'or, 15.000€ pour une médaille d'argent et 10.000€ pour une médaille de bronze. Des sommes deux fois moins élevées que pour les athlètes olympiques.

Dernière différence notable, la mascotte de ces Jeux Paralympiques sera différente mais elle ne fera toujours pas Meuh.

Le tigre blanc des JO Soohorang va laisser la place à l'ours noir Bandabi.