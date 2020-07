Où est passée la flamme olympique ?

Elle devait être LA star de ce 24 juillet 2020. La flamme olympique devait embraser la vasque du stade de Tokyo et marquer le coup d'envoi des Jeux Olympiques. Où est-elle passée ? Rassurez-vous, elle continue à brûler. Beaucoup plus discrètement. La flamme, allumée au Temple d’Héra à Olympie le 12 mars, a entamé son parcours avant que le JO de Tokyo ne soient reportés d'un an. Elle est même déjà arrivée au Japon où elle a un temps été exposée au public à Fukushima. Une communication contradictoire Le 7 avril, les organisateurs ont décidé de la soustraire à la vue du public . "Devant les récents développements, nous avons décidé de l'éteindre", apprenait-on à l'époque. Depuis silence radio, plus de nouvelles. Nous avons voulu en savoir plus. Nous avons donc contacté le CIO et le comité d'organisation pour en savoir plus.

La flamme olympique brûle toujours, dans une lanterne et dans un lieu tenu secret - © https://tokyo2020.org

Contrairement à ce qui a été annoncé en avril, nous avons appris que la flamme brûle toujours. Si la vasque de Fukushima a été éteinte, le feu olympique est toujours "vivant". Il va être maintenu dans une lanterne jusqu'à la cérémonie d'ouverture en juillet 2021. Symboliquement, le choix est fort et compréhensible. Les Jeux sont reportés, pas annulés.



La flamme est conservé dans un endroit secret et là impossible de percer le mystère ou d'obtenir une réponse plus précise. Question de sécurité. "Si le lieu est connu, il y a la possibilité que beaucoup de personnes viennent pour voir la flamme et on veut éviter cette situation en raison du coronavirus", justifie-t-on du côté du comité d'organisation.



Le parcours de la flamme perturbé, pas une première



Dans le passé, le feu olympique a déjà cessé de brûler. Ce n'est pas aussi rare qu'on pourrait le penser. Mais l'extinction de l'Olympic Torch" est le plus souvent accidentelle. Vent ou la pluie, la météo joue parfois de vilains tours. Mais ce n'est pas le seul risque.



En 2012, "un brûleur défectueux" a temporairement éteint le "flamme-mère". L'étincelle a rapidement repris puisque tout est prévu pour assurer la continuité du parcours. Une flamme de secours suit le relais, bien au chaud dans une lampe de mineur spécialement conçue.



Il faut parer à toutes les éventualités. Certains n'hésitent pas à s'attaquer au feu olympique et à ce qu'il symbolise. Le parcours brésilien du flambeau a été marqué par plusieurs attaques pour dénoncer les énormes dépenses des JO de Rio.



La flamme a déjà été éteinte pendant les JO de manière involontaire (un orage a stoppé le foyer en 1976) ou délibéré. A Londres, la vasque a été éteinte au lendemain de la cérémonie d'ouverture pour pouvoir la déplacer.



A chaque fois, des doubles continuent de brûler pour assurer la pérennité de l'un des symboles les plus forts du mouvement olympique.