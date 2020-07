Olav Spahl : "Je préfère des JO à huis clos que pas de JO du tout"

Depuis l’annonce du report des JO en mars dernier, le chef de Mission du Team Belgium, n’a pas ménagé ses efforts pour motiver ses troupes. " Au début du confinement nous nous sommes d’abord inquiétés de la santé de tous les athlètes avec l’Adeps et Sport Vlaanderen tout en continuant les entraînements dans les centres. Nous avons aussi gardé le contact avec les athlètes via des chats afin de partager les expériences et les émotions de chacun. Le plus difficile c’était de rompre avec la monotonie des entraînements sans compétitions, mais je dois dire merci aux coachs qui se sont montrés très inventifs et je pense d’ailleurs que de nombreux athlètes vont profiter de cette année ".

Les différents acteurs du monde sportif se sont donc levés avec une pointe d’amertume ce matin. " J’éprouve un sentiment bizarre à ce moment précis. Il manque quelque chose à l’heure actuelle " avoue Olav Spahl , directeur du sport de haut niveau au COIB (Comité olympique et interfédéral belge). " Mon état d’esprit se situe entre responsabilité et déception. La déception parce qu’on aurait dû entamer quelque chose pour lequel on travaille depuis 4 ans et la responsabilité pour les athlètes du Team Belgium et tous les autres athlètes ".

« Nous n’avons pas de Plan B mais plusieurs Plans A »

Après plusieurs mois de confinement, la grande majorité des athlètes ont désormais retrouvé leur terrain d’entraînement. Les dirigeants du COIB ont eux aussi tourné le dos au confinement et font de leur mieux pour anticiper des Jeux Olympiques qui s’annoncent très particuliers.

" Nous préparons 3, 4 ou même 5 scénarios " reconnaît Olav Spahl " mais on ne peut pas parler de Plan B. Nous avons besoin de 5 plans A. Et cela… C’est exigeant ". Un an de l’événement personne ne sait effectivement à quoi ressembleront les Jeux de Tokyo. Les plus pessimistes pensent même qu’ils n’auront pas lieu. Un sondage réalisé récemment annonçait même que 2/3 de la population japonaise était désormais contre la tenue des JO à Tokyo l’année prochaine.

Dans le clan belge le chef de mission est nettement plus confiant. " Les JO en 2021 ? Bien sûr j’y crois. Mais on ne sait pas à quoi cela ressemblera. Nous devons être créatifs pour imaginer les différents scénarios… Nous travaillons avec les deux pôles (JO classique d’un côté, annulation de l’autre) et entre les deux nous envisageons d’autres formules, avec ou sans village olympique, avec des allers-retours des athlètes pour le jour de la compétition, et aussi le huis clos ". Des Jeux à huis clos ce serait une première mais si c’est la seule solution Olav Spahl se dit prêt à l’accepter : " Des Jo sans spectateurs c’est difficile à imaginer pour tous les fans et pour ceux qui ont déjà acheté leur billet. Mais c’est une réflexion générale autour de l’événement global. Pour les athlètes, il me semble que c’est possible. Ce n’est pas la formule que je préfère évidemment mais je préfère des JO huis clos que pas de JO du tout ".

Les athlètes gagneront-ils leurs médailles dans des stades vides ? A un an de l’événement personne ne peut encore le dire mais l’idée fait son chemin y compris dans la tête de Thomas Bach, le président du CIO l’a reconnu du bout des lèvres ces derniers jours.

La décision finale n’est pas attendue de sitôt mais par respect pour les athlètes et leurs entraîneurs, Olav Spahl espère être fixé au printemps prochain. " Le délai raisonnable varie en fonction de l’âge de l’athlète et de l’avancement de sa carrière. Dans l’absolu je pense que l’on pourrait le fixer autour du mois de mars 2021., à condition que les compétitions et que la période de qualification aient repris ".

Pendant la première période de qualification 73 athlètes belges avaient décroché leur ticket pour Tokyo. Lors de la nouvelle période, qui devrait débuter en novembre dans certaines disciplines, le Team Belgium espère encore qualifier une cinquantaine d’athlètes pour arriver au nombre de 130.