Novak Djokovic annonce sa participation aux JO de Tokyo et se met à rêver de "Golden Slam"

Fin de l'hémorragie pour le monde du tennis à Tokyo. Alors que les principales stars se retirent une à une du tournoi olympique (Federer et Nadal côté hommes, Halep et Serena Williams côté dames), Novak Djokovic sera, lui, bien fidèle au poste.

"J'ai réservé mon vol pour Tokyo et rejoindrai fièrement l'équipe serbe pour les Jeux olympiques" a annoncé le Serbe sur Twitter.

Une participation qui pourrait permettre à Novak Djokovic de viser un mythique Golden Slam (remporter les 4 Grands-Chelems plus les JO), exploit qui n'a plus été réalisé en tennis depuis Steffi Graf.

Pour rappel, le Joker a remporté les 3 premières levées en Grand-Chelem en 2021. Il ne lui reste donc "plus qu'à" remporter les Jeux Olympiques et l'US Open pour réaliser un Golden Slam. Et définitivement s'ériger comme le plus grand tennisman de tous les temps ?