Nina Derwael : "Le report des Jeux, c'est surtout dans la tête"

Nina Derwael fait preuve de compréhension pour la décision du Comité international olympique (CIO) de reporter à l’année prochaine les Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet – 9 août) en raison de la crise du coronavirus. La gymnaste de 19 ans avait marqué l’événement dans la capitale japonaise d’une croix, mais elle devra maintenant faire preuve d’un peu plus de patience. "Le report est principalement dans la tête", a répondu Derwael mercredi. "Nous devons maintenant faire mentalement le déclic et nous concentrer sur 2021".



Pour Derwael, qui avait également sa qualification en poche avec l’équipe belge, la nouvelle du report n’a pas été une surprise. "Je l’ai vu venir et je peux comprendre la décision", a déclaré la Trudonnaire lors d’une conférence de presse en ligne. "La santé passe toujours en premier. Mais comme les autres gymnastes, je suis un peu déçue. Cela fait quatre ans que nous travaillons en vue de Tokyo, mais nous devons soudain reporter cet objectif. Il faudra un certain temps pour l’accepter. En attendant, j’essaie de me maintenir le plus possible en forme à la maison. Nous espérons pouvoir recommencer à nous entraîner après le 5 avril".