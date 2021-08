Nina Derwael après sa médaille d'or : "Je ne réalise pas, je suis trop heureuse"

Nina Derwael a remporté la médaille d'or olympique aux barres asymétriques. La Belge, favorite sur cet agrès, a assumé son statut pour empocher la première médaille d'or belge. Quelques minutes après son podium et les notes de la Brabançonne, elle a donné sa première réaction. "Je ne réalise pas encore ce qui m'arrive. Je vais avoir besoin de temps mais je suis trop heureuse. Championne olympique, ça a une saveur particulière par rapport aux titres de championne d'Europe et du monde. Tout le monde travaille pour cet objectif et y parvenir, c'est incroyable."

LIRE AUSSI : Revivez l'exercice de Nina Derwael aux barres asymétriques et son podium olympique

A quoi a-t-elle bien pu penser lorsqu'elle a réalisé qu'elle allait chercher le plus beau métal ? "Toute la journée, j'avais envie de pleurer puis quand j'ai compris que j'étais championne olympique, je n'y arrivais pas. On oublie tous les sacrifices réalisés lorsqu'on obtient un résultat comme celui-ci." Elle adresse un message à tous les Belges qui rêvent de briller en gymnastique : "Il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, c'est la clé pour arriver si loin". Avant de conclure : "On a encore beaucoup de Belges qui peuvent s'illustrer, alors allez le Team Belgium !"