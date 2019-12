Mbappé veut aller aux JO mais n'ira pas "au clash" avec le PSG

L'attaquant français Kylian Mbappé, désireux d'aller aux Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain, a clairement fait acte de candidature dans un entretien au magazine France Football, tout en assurant vouloir se décider en accord avec le PSG, avec qui il n'ira pas "au clash".

"La participation aux JO, je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j'y aille, je n'irai pas au clash", a déclaré le champion du monde 2018 dans cet entretien que publie l'hebdomadaire mardi et déjà mis en ligne.

"On va bientôt en parler avec Leo (Leonardo)", le directeur sportif du Paris SG, a ajouté Mbappé, alors que le dirigeant brésilien s'est montré plutôt frileux sur le sujet.

Pour Leonardo, une éventuelle sélection de Mbappé pour Tokyo (23 juillet-8 août) ne doit pas se faire au détriment de sa santé, alors que l'attaquant doit déjà disputer l'Euro-2020 avec les Bleus (12 juin-12 juillet) et que le PSG reprend en principe sa saison en Ligue 1 le week-end du 8 août.

Si la star parisienne (21 ans) était convoquée par le sélectionneur de l'équipe de France olympique, Sylvain Ripoll, ses vacances risqueraient donc d'être prises au détriment du début de saison de son club.

L'attaquant a assuré avoir évoqué une éventuelle participation aux Jeux avec le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, dont il est l'un des hommes de base pour l'Euro-2020.

"Didier Deschamps a été catégorique: ce ne sera jamais au détriment de l'Euro", a expliqué Mbappé.

"Je l'ai rassuré en lui disant que je voulais aussi disputer l'Euro. 'Dans ces conditions, à toi de voir avec ceux que ça regarde.' Et si je n'arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus, parce que j'aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière", a conclu l'attaquant.

Mbappé avait laissé entendre qu'il rêvait de disputer le tournoi olympique en fêtant la qualification de l'équipe de France, fin juin, avec un tweet "TOKYO 2020" accompagné d'un émoticône aux yeux clignotants et d'un drapeau français.