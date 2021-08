Les Red Lions se disent "prêts" pour la finale : "Ce n’est pas Belge d’avoir une ambition si grande"

Arthur Van Doren avant la finale : "Ce n'est pas Belge d'avoir une ambition si grande" - JO Tokyo... Arthur Van Doren est lui aussi impatient de disputer cette finale royale entre les deux meilleures équipes du tournoi. "Ce sont les deux équipes qui ont gagné leur poule qui sont en finale. Ça montre que les deux équipes méritent d'être ici. On va voir qui sera la meilleure équipe. On a joué contre tous les styles d'équipes. Si on gagne la finale, on pourra dire qu'on a mérité ce titre de A à Z. On est content de notre jeu et on va faire ce qu'il faut en finale. On sera prêt", lâche-t-il au micro de Christophe Reculez. Sûrs d'eux, les Red Lions n'ont jamais caché leur ambition, avant et pendant le tournoi. "On est là pour l'or", répétaient-ils après la demi-finale face à l'Inde. "Ce n'est pas Belge d'avoir une ambition si grande", explique Van Doren. "On a une confiance dans ce groupe. On voulait le dire car on y croit vraiment."