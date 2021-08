Les Red Lions : Boucler la boucle

La scène est révélatrice. Après la qualification pour la finale olympique, les Red Lions sortent du stade. Bien entendu, les sourires sont présents suite aux éloges reçues mais les regards, eux, sont déjà concentrés. Le laps de temps avant de monter dans le bus permet quelques échanges et le discours est unanime : le tournoi n’est pas encore réussi. Il reste une rencontre.

Notre équipe nationale n’a évidemment pas la mémoire courte. Malgré le titre mondial (2018) et européen (2019), malgré le renouvellement d’une partie de l’effectif, la déception de la finale perdue à Rio est toujours bien présente. Et pourtant, tant de choses, au-delà du temps, séparent ces deux rencontres et les Belges l’abordent avec beaucoup plus de certitudes.

Tout d’abord, ce rendez-vous ultime était espéré, voir attendu. Les Red Lions n’ont jamais caché leurs ambitions et ont répondu présents. Pour ce faire, ils ont écarté - en poule ou en match à élimination directe – une partie des autres prétendants (Pays-Bas, Allemagne, Inde,…).

Bref, tout l’inverse de 2016, où les Belges avaient créé une petite surprise. Au point de connaitre, de l’aveu même des joueurs, une petite décompression avant la finale face à l’Argentine (autre grande surprise du tournoi brésilien). Une équipe argentine, sur papier, moins forte mais qui avait su se montrer imprévisible durant cette quinzaine olympique. Les Red Lions l’ont appris à leur dépend. Un scénario catastrophe qu’ils refusent d’envisager aujourd’hui.

Énorme différence également : les belges ont trouvé, depuis plusieurs saisons, en Alexander Hendrickx un tireur de pénalty-corners redoutable (déjà 14 buts, dont 12 PC depuis le début du tournoi). Cette phase, décisive dans le hockey moderne, avait été le talon d’Achille des Red Lions à Rio. Avec le réalisme de l’Anversois (encore en début de carrière et seulement réserviste à Rio), la médaille aurait sans doute déjà été dorée en 2016.

Et enfin, avec cinq années en plus au compteur, les Red Lions semblent avoir atteint le parfait équilibre entre performance et expérience. Conscients de leur force, ils ont méticuleusement préparé ce rendez-vous, utilisant par exemple le dernier euro en juin dernier – soldé par une médaille de Bronze – comme une préparation afin d’atteindre le pic de forme pour les Jeux. Une stratégie qui a pu susciter des craintes mais qui s’est révélée payante. Bref, rien ne semble pouvoir perturber ce groupe. Même si le quart de finale – rencontre où ils avaient tout à perdre et sans doute leur moins bon match – face à l’Espagne a prouvé que la pression et le stress pouvaient s’immiscer au plus mauvais moment.

Alors, après ce tableau plutôt flatteur, qu’est ce qui pourrait empêcher les Red Lions de se parer d’Or ?

La qualité de l’adversaire bien entendu. Comme les Belges, ils étaient attendus et ont parfaitement géré leur tournoi en battant, eux aussi, les plus grandes nations pour arriver en finale. Les Australiens ne sont pas numéro 1 mondiaux pour rien. Puissants, à la technique propre et au secteur offensif performant, ils ont de nombreuses qualités à faire valoir.

De plus, biberonnés au rugby, les Australiens proposent toujours un vrai duel, un combat (parfois à la limite). Les belges devront garder leur sang-froid face à une équipe qu’ils n’ont plus affronté depuis plus d’un an et demi (crise sanitaire oblige). Ce sera assurément une des clés du succès.

Mais peut-être trouveront-ils le calme nécessaire dans les yeux de leur coach qui s’occupera de leur destinée pour la toute dernière fois ce jeudi. En effet, le Néozélandais quittera ses fonctions après les Jeux. Nul doute que les joueurs auront à cœur de remercier, à leur façon, celui qui les a rejoints juste avant Rio. Cinq ans de travail commun, en remportant les plus prestigieux trophées au passage. D’une olympiade à une autre, avouez que ce serait une belle façon de boucler la boucle.