Les Red Dragons s'illustrent, mais s'inclinent d'entrée de jeu face à la Slovénie

Belgique - Slovénie : Le Résumé du Match - Tournoi Qualificatif JO 2020 - 05/01/2020 Les Red Dragons, l'équipe nationale masculine de volley, s'est inclinée en trois sets (25-23, 28-26, 25-20) face à la Slovénie ce dimanche à Berlin lors de son entrée en lice dans le tournoi de qualification olympique (TQO). Ce tournoi, regroupant huit nations, délivrera le dernier ticket pour Tokyo. Les hommes de Dominique Baeyens ont bien résisté dans les deux premiers sets, menant même 16-17 dans le premier set et 23-24 dans le deuxième, mais ont fini par plier. Dans le troisième, les Slovènes, vice-Champions d'Europe, ont pris le large à 14-10 et ont tenu les Belges à distance jusqu'au bout. Ce tournoi, regroupant huit nations, délivrera le dernier ticket pour Tokyo. Les Red Dragons défieront l'Allemagne lundi (20h10) et la Tchéquie mardi (17h00). Dans le Groupe B, on retrouve la Serbie (CEV 1), Championne d'Europe, la France (CEV 3), quatrième du dernier Euro, la Bulgarie (CEV 8) et les Pays-Bas (CEV 9). Les deux premiers de chaque groupe disputeront les demi-finales, programmées le jeudi 9 janvier. Seul le vainqueur de la finale du 10 janvier pourra s'envoler pour Tokyo. Un premier tournoi s'était tenu en août, aux Pays-Bas. Les Red Dragons avaient été battus par les Etats-Unis et les Pays-Bas et s'étaient imposés contre la Corée du Sud. Les Etats-Unis avaient décroché la qualification. La Belgique a participé une seule fois au tournoi masculin de volley des Jeux Olympiques. C'était en 1968, à Mexico. Les Belges s'étaient classés huitièmes sur dix dans un tournoi disputé sous forme de championnat, où toutes les équipes s'affrontaient une fois.