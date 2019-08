Les premières qualifiées de l'histoire pour les JO sont connues en escalade

La Slovène Janja Garnbret a été sacrée championne du monde d'escalade dans l'épreuve du combiné mardi à Hachioji, au Japon. Elle devient ainsi la première escaladeuse sélectionnée pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Six athlètes qui la suivent au classement de ces Mondiaux 2019 ont aussi obtenu leur billet olympique. Il s'agit dans l'ordre de la Japonaise Akiyo Niguchi, de la Britannique Shauna Coxsey, de la Polonaise Aleksandra Miroslaw, de la Japonaise Miho Nonaka. Les 6e et 7e tickets devraient revenir à la Suissesse Petra Klinger, 8e, et à l'Américaine Brooke Raboutou, 9e, dans la mesure où deux athlètes par pays au maximum peuvent être sélectionnées. Les Japonaises Ai Mori, 6e, et Futaba Ito, 7e, ne peuvent donc figurer parmi les premières heureuses élues.

Aucun(e) Belge n'a réussi à se qualifier pour ces Mondiaux 2019 de combiné.

L'escalade effectue son entrée aux Jeux Olympiques d'été l'année prochaine à Tokyo. La compétition qui réunira vingt athlètes masculins et autant de féminines se déroulera sous la forme d'un combiné, qui réunit les trois spécialités historique de l'escalade de compétition : le bloc, la difficulté et la vitesse. Le classement est établi en multipliant les places obtenues dans chacune des spécialités.

Les 20 meilleures au classement mondial (non encore sélectionnées) auront la chance de remporter un des six billets distribués lors du tournoi de qualification olympique de Toulouse (28 novembre-1er décembre). Les cinq championnats continentaux, au printemps 2020; une place réservée au Japon et une autre attribuée par la commission tripartite permettront de sélectionner les vingt candidates (et candidats, la procédure étant identique chez les messieurs) au premier titre olympique de l'histoire.

L'escalade doit sauf surprise être confirmée dans le programme des JO de Paris en 2024.