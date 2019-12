Les JO de Tokyo coûteront au Japon au moins 11,5 milliards d'euros

Beckers : "Nous devrions pouvoir ambitionner dix médailles à Tokyo" - Stage COIB - 06/12/2019 A 230 jours de l’ouverture des JO de Tokyo, la délégation belge prend forme. Elle devrait être au moins aussi importante qu’à Rio en 2016. Et sans doute plus si l’un ou l’autre sport collectif (basket féminin, volley féminin et masculin) vienne grossir les rangs. Avec des ambitions encore revues à la hausse. "Rio était déjà très beau mais nous visons encore plus haut à Tokyo".