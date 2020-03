Les Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés en raison de la pandémie de coronavirus, ouvriront le vendredi 23 juillet 2021, ont annoncé lundi les organisateurs, jusqu'au 8 août 2021, soit quasiment un an pour jour pour jour après la date initialement prévue (24 juillet 2020). Le calendrier établi pour 2020 peut donc suivre son cours et pourrait être, en quelque sorte, copié-collé et décalé de 364 jours.

Cette décision intervient moins d'une semaine après que les organisateurs et le Comité international olympique (CIO) ont annoncé le report historique des Jeux, à la suite d'inquiétudes et de pressions grandissantes de la part d'athlètes et de fédérations sportives en raison de la crise sanitaire mondiale.

Cette solution, la plus simple pour les organisateurs japonais, vient chambouler l’été sportif 2021. Les Mondiaux de natation, organisés à Fukuoka du 16 juillet au 1er août, et d’athlétisme, prévus à Eugene du 6 au 15 août, devront très probablement céder leur place. World Athletics a rapidement apporté son soutien à cette décision et a annoncé le report de sa compétition en 2022.

Certaines voix réclamaient des JO au printemps pour éviter les grosses chaleurs de l’été tokyoïte. Elles n'ont pas été entendues.