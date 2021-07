Les Jeux Olympiques d’été 2032 attribués à Brisbane, en Australie

Les Jeux Olympiques d’été 2032 se disputeront à Brisbane, en Australie. Le Comité international olympique (CIO) a officiellement attribué l’organisation des Jeux de la XXXVe Olympiade à la capitale de l’Etat du Queensland mercredi, lors de sa session à Tokyo, à deux jours de l’ouverture des Jeux 2020.

C’est la troisième fois que l’Australie accueillera les Jeux Olympiques, après ceux de 1956 organisés à Melbourne et ceux de 2000 organisés à Sydney. Les Jeux Olympiques 2020, reportés d’un an, débuteront officiellement vendredi à Tokyo. Ceux de 2024 se disputeront à Paris et ceux de 2028 à Los Angeles. Pour désigner la ville hôte de l’édition 2032, le CIO avait adopté une réforme en 2019 lui permettant d’entamer à tout moment un "dialogue ciblé" avec une candidate "préférentielle", dans le but de désamorcer la réticence croissante des villes à organiser les JO. Brisbane bénéficiait de ce statut depuis février. Sa désignation a été entérinée mercredi lors de la 138e Session du CIO.