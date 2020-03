Les infrastructures des JO-2020 sont prêtes, à 4 mois de l'ouverture

Les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, jeux de la mixité... sur la RTBF aussi - Jeux Olympiques -... Cet été, les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo (du 24 juillet au 9 août) seront plus que jamais les jeux de la mixité. Avec 48,8% de femmes en compétitions (chiffre annoncé), il s'agira de la plus grande délégation féminine de l'histoire olympique. On approche donc de la parité parfaite. Le CIO (Comité International Olympique) a d'ailleurs invité les 206 délégations à défiler, lors de la cérémonie d'ouverture avec deux porte-drapeaux : un homme… et une femme.