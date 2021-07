Les Belges à Tokyo #9 – Koen Naert : le marathonien infirmier

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Découvrons Koen Naert, le marathonien qui a aidé lors des attentats.

Infirmier à l’hôpital Reine Astrid, Koen n’est devenu professionnel que très tard et après bien des difficultés. En 2015, la fédération flamande arrête de le subventionner, ne croyant plus en lui. Il se tourne alors vers la Fédération Wallonie-Bruxelles qui décide de le soutenir, avec succès.

Le jour des attentats, le 22 mars 2016, Koen n’exerçait déjà plus comme infirmier mais est venu prêter main-forte à l’hôpital Reine Astrid alors qu’il était en route vers le cabinet de son kiné. Un acte qu’il considère comme "logique". D’ailleurs, le sportif a repris quelques formations en parallèle de sa vie de coureur pour rester à niveau car ses revenus ne lui permettront pas de ne plus travailler à la fin de sa carrière de marathonien.

Très pointilleux sur les détails, le coureur a ses habitudes et parfois, ses superstitions. Par exemple, il porte toujours le même caleçon en course. Il a également un bandeau sur le front à chaque course, ce qui permet de le reconnaître facilement au sein des athlètes. Pour se concentrer, il médite tous les jours pendant deux séances de vingt minutes depuis plusieurs années. Toutefois, le papa d’un petit garçon ne se fixe pas de règle absolue concernant sa préparation. S’il n’est pas en condition optimale pour s’entraîner, il reporte la session.