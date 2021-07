Les Belges à Tokyo #8 – Isaac Kimeli : la médaille dans un coin de sa tête

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Isaac Kimeli, le réfugié multiple champion de Belgique.

Né le 9 mars 1994, Isaac a grandi au Kenya où il est resté jusqu’à l’âge de quinze ans. Il rejoint ensuite sa mère en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial. Arrivé en plein hiver en Belgique, l’athlète veut retourner immédiatement dans son pays natal à cause du froid mais reste bien à Leeuw-Saint-Pierre. Ne parlant pas le français, le néerlandais et à peine l’anglais, il fait tout pour s’intégrer rapidement et apprend les deux langues principales du pays en un temps record.

Voir Isaac performer sur les pistes d’athlétisme n’était pas gagné d’avance. À son arrivée en Belgique, il ne connaît rien de ce monde et court d’ailleurs sa première course dans les couloirs extérieurs. Désormais, Isaac est un habitué de nombreuses distances et du cross-country. Il va enfin pouvoir réaliser son rêve sur 5000 mètres : participer aux JO. Une participation qu’il doit à une superbe performance au Mémorial Van Damme en 2019.

Membre important du Runner’s Lab Athletics Team, Isaac profite de ce collectif d’athlètes pour s’entraîner et rester au top, notamment mentalement. Déjà détenteur de plusieurs médailles européennes, le coureur vise désormais les médailles planétaires jusqu’aux JO 2024 avant de se tourner vers le marathon.