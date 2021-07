Les Belges à Tokyo #7 – Nafissatou Thiam : la championne dorée en quête du doublé

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici la vie de l'une de nos plus grandes chances de médaille : Nafissatou Thiam.

Nafi est incontestablement l’une des étoiles du sport belge. Née d’une mère belge et d’un père sénégalais, elle a principalement été élevée par sa mère avec ses deux frères et sa sœur, après le départ du paternel pour son pays natal suite à la séparation des parents. Multiple recordwoman de Belgique, la championne a longtemps poursuivi des études de géographie à l’université de Liège. Après avoir combiné pendant des années le sport et son parcours scolaire, la sportive a finalement décroché son diplôme de géographie en 2019 au bout de six années d’étude.

Fan de mode, la native de Bruxelles a même lancé sa propre collection de bijoux. Au petit-déjeuner, l’athlète consomme régulièrement du soja, représentant un parfait équilibre en graisses, vitamines et minéraux. Sportive préférée des Belges selon une enquête du COIB, Nafi est en couple avec le décathlonien Niels Pittomvils et est également ambassadrice pour l’UNICEF.

Entraînée depuis toujours par Roger Lespagnard, l’heptathlonienne a connu son apogée en 2016 et 2017. Un an après avoir remporté les JO de Rio, sa première victoire majeure, Nafi a enchaîné avec trois victoires importantes : les Championnats d’Europe en salle, l’hypo-meeting de Götzis et les Championnats du monde. En Autriche, elle est devenue la quatrième sportive à dépasser la barre mythique des 7000 points grâce à la troisième meilleure performance de tous les temps.