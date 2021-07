Les Belges à Tokyo #6 – Hanne Verbruggen : la professeure qui vend des tartes pour se financer

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Hanne Verbruggen, marathonienne et professeure.

Originaire de Sint-Pieters-Kapelle, dans le Brabant flamand, Hanne commence l’athlétisme très jeune mais arrête dès l’âge de douze ans. Elle ne reprend le chemin de la course que dix ans plus tard, poussée par son compagnon, spécialiste du 400 m haies. Ce retour se fait sans réelle ambition, pour le plaisir.

Après une première victoire en cross, la sportive prend goût au haut niveau et enchaîne les bonnes performances, bien aidée par son coach Frans Mattens. Désormais, Hanne rivalise avec les meilleures en se qualifiant pour les JO japonais dès son quatrième marathon officiel. Elle y aura pour objectif de finir dans la première moitié du groupe.

En dehors de sa vie d’athlète, Hanne est enseignante à temps plein en sciences naturelles. Malgré les difficultés de combiner les deux activités, elle ne compte pas arrêter puisqu’elle en ressent le besoin. Pour se préparer au mieux pour les JO, la Brabançonne a toutefois mis sa carrière de professeure entre parenthèses le temps de quelques mois. Sans revenus, elle s’est lancée dans la vente… de tartes au maton, un petit plaisir qu’elle s’octroie régulièrement la veille d’un marathon. La préparation et la participation aux Jeux coûtent en effet beaucoup d’argent. La sportive compte par exemple se rendre à Tokyo un mois avant la compétition pour s’habituer au climat japonais, il a donc fallu trouver une solution pour se financer.