Les Belges à Tokyo #5 – Louis Croenen : une nouvelle finale olympique dans le viseur

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici le portrait de Louis Croenen, multiple médaillé en natation.

Né à Turnhout en janvier 1994, le nageur de 1 m 86 a commencé la natation à l’âge de 6 ans, en prenant exemple sur sa sœur. Pendant des années, il jongle entre la piscine et les terrains de football. Dans sa jeunesse, l’enchaînement des deux sports rend parfois ses week-ends bien chargés et oblige sa mère à devoir le conduire pour les matchs et les compétitions à travers tout le pays. À douze ans, il privilégie définitivement l’eau et arrête le ballon rond.

Son talent dans la piscine est remarqué par ses entraîneurs qui lui conseillent de se rendre dans la meilleure école de sport d’Anvers, en pension. Plutôt à l’aise sur le dos, Louis se dirige petit à petit vers la nage libre avant de se tourner définitivement vers le papillon. Dans cette nage si particulière, son idole est l’un des plus grands de tous : Michael Phelps.

D’un père enseignant en langues germaniques et d’une mère employée dans le domaine de l’énergie, Louis n’a pas arrêté ses études pour autant. Il termine cette année son master en éducation physique à la VUB. Entraîné par Ronald Gaastra, le nageur vise une nouvelle finale olympique après celle de Rio en 2016.