Les Belges à Tokyo #4 – Ben Broeders : le perchiste pharmacien vise les étoiles

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Ben Broeders, sauteur à la perche.

Né le 21 juin 1995, Ben Broeders ne pensait jamais atteindre ce niveau de performances, si bien qu’il ne se consacre pas encore à 100% à sa passion. Le Louvaniste de 1 m 78 continue d’ailleurs les études en parallèle en sciences pharmaceutiques à la KUL.

Dans son appartement, le perchiste a collé des stickers sur le mur avec des citations motivantes. Trop souvent négatif après des déconvenues, il a commencé à utiliser ce système pour ne voir que le côté positif. Avec l’aide d’un psychologue, il a pris conscience de l’importance de se concentrer sur les aspects sur lesquels il a le contrôle et de ne pas s’énerver si le vent lui est défavorable. Fan de voyage, le sportif a d’ailleurs un slogan qui va avec : "Ne vole pas, monte en flèche". Par cette phrase, il démontre sa volonté de toujours chercher à se dépasser.

Entraîné par Steven Taeleman, Ben n’a pas pu participer aux derniers championnats d’Europe en salle à cause d’une élongation. Champion d’Europe espoirs en 2017, notre compatriote a terminé à la troisième place du circuit mondial de l’IAAF l’année dernière. Dans un contexte difficile pour les athlètes au vu de la crise sanitaire, Ben verrait d’un bon œil que les sportifs de haut niveau qui voyagent beaucoup et qui représenteront la Belgique aux JO soient vaccinés rapidement même s’il considère que la population la plus fragile et le personnel soignant doivent passer en priorité.