Les Belges à Tokyo #37 – Red Lions : de grandes ambitions après les dernières performances nationales

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici les Red Lions, qui participent à leurs quatrièmes Jeux Olympiques d’affilée.

Apparue vers 1910, l’équipe de hockey masculine belge ne propose pas du grand jeu durant le 20e siècle. Grâce à la mise en place d’une structure professionnelle au début des années 2000. Depuis, les belles performances s’accumulent avec entre autres la médaille de bronze décrochée lors du Champions Challenge ou lors du Championnat d’Europe 2007 à Manchester où les Belges décrochent leur première médaille européenne grâce à une victoire 4 à 3 face à l’Allemagne.

Ce sont aussi les retrouvailles avec les JO : 32 ans après leurs dernières participations, les Red Lions font leur grand retour lors des Jeux de Pékin 2008, où ils terminent à la neuvième place.

En 2011, à Johannesbourg, les Belges décrochent le premier titre de leur histoire lors de la Champions Challenge, remportée face à l’Inde. Les Red Lions atteignent le top 8 mondial, un bon présage juste avant des Jeux de Londres où ils finissent cinquièmes.

Qualifiée aux JO de Rio grâce à leur seconde place à la Ligue mondiale, la Belgique part avec de grandes ambitions. Elle arrive en finale face à l’Argentine, malheureusement, malgré un match très disputé, l’équipe belge s’incline face aux Argentins. Lors des Championnats d’Europe 2017, les Belges remportent la médaille d’argent pour la deuxième fois de leur histoire, s’inclinant contre les Néerlandais.

La Belgique est devenue championne du monde de hockey pour la première fois de son histoire, en décembre 2018 en décembre 2018, en Inde. Les Red Lions disputaient, toutes compétitions confondues, la quatrième finale de leur histoire après celles des Jeux Olympiques 2016 et de l’Euro en 2013 et 2017. En 2019, les Belges deviennent champions d’Europe de hockey pour la première fois de leur histoire. Cette victoire qualifie les Red Lions pour les JO 2020 à Tokyo. Dans le groupe des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne, du Canada et de l’Afrique du Sud, la Belgique part avec de grandes ambitions.