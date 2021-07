Les Belges à Tokyo #36 – Belgian Cats : première qualification historique

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici les Belgian Cats, qui participent à leurs premiers Jeux Olympiques.

L’équipe féminine de basket belge existe depuis presque 90 ans mais on ne peut pas dire qu’elle ait fait des flammes dans le courant du 20e siècle. Quelques petites qualifications pour les championnats d’Europe par-ci par-là mais jamais concluantes. La fin des années 2010 marque l’émergence des Belgian Cats.

L’équipe avait déjà fait un petit retour au début du 21e siècle en se qualifiant pour l’Euro 2003 et 2007 mais il s’est rapidement estompé pour presque dix ans. Elles se qualifient pour l’Euro 2017 où elles atteignent la troisième place du podium. Leur qualification pour 2019 ne les emmènera pas si loin, elles terminent cinquième. En 2021, retour en force, elles s’imposent face à la Biélorussie et remportent une médaille de bronze méritée.

Celle qui a vécu cette évolution de près depuis bientôt une vingtaine d’années, c’est la capitaine, Ann Wauters. Elle a commencé sa carrière en France, où elle a été élue dans le top 5 des meilleures joueuses du championnat. Après avoir évolué en Russie, en Turquie, puis aux Etats-Unis, elle mettra un terme à sa carrière après les Jeux Olympiques de Tokyo, son objectif depuis des années et son plus grand rêve.

Les Cats se sont qualifiées pour leurs premiers JO en février 2020 à l’issue d’un match face à la Suède en territoire belge, au Versuyls Dôme d’Oostende. Cette qualification est historique, jamais une équipe féminine de basket belge n’est parvenue à se qualifier pour les JO avant ça. Plus déterminées et en forme que jamais auparavant, les Cats comptent bien sortir les griffes et ramener une médaille.