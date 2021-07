Les Belges à Tokyo #35 – Elise Mertens : doublée de confiance pour les JO

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Elise Mertens, qui participe à ses premiers Jeux Olympiques.

Née en 1995 à Louvain, Elise Mertens commence à jouer en professionnel en 2013 mais s’impose dans le parcours à partir de 2017. En janvier elle rentre dans le top 100, elle atteint la 82e place grâce en remportant son premier titre WTA au tournoi de Hobart. En 2018, elle enchaîne plus treize victoires individuelles, obtient trois titres en simple et quatre en double. Elle termine cette saison douzième au classement WTA, son meilleur résultat.

En 2019, elle remporte le tournoi de Doha en renversant la numéro 1 mondiale, Simona Halep. C’est le cinquième titre de sa carrière. Cette année-là elle atteint les quarts de finale de l’US Open en simple et remporte la finale de ce même tournoi en double, aux côtés de Aryna Sabalenka. Elle devient la première joueuse belge à remporter l’US Open en double.

En 2020, l’année est très perturbée par la crise du Covid-19. Certains tournois sont annulés. La Liégeoise ne gagne aucun titre en simple et seulement un en double mais ses performances sont bonnes. Durant cette année 2020, Elise Mertens est la joueuse qui a disputé et remporté le plus de rencontres sur le circuit WTA (34 victoires pour un total de 47 rencontres). C’est surtout après l’interruption de la saison liée à la crise du coronavirus qu’elle s’est illustrée puisque sur 8 tournois disputés, la joueuse belge est parvenue à atteindre, au moins, le stade des quarts de finale à six reprises.

Suite à une blessure, elle commence sa saison 2021 plus tardivement. Elle fait sa rentrée sur le circuit au Gippsland Trophy en Australie, tournoi qu’elle remporte et qui lui permet d’ajouter un sixième titre individuel à son palmarès. 2021 est l’année du double pour Elise Mertens. Elle gagne trois tournois, l’Australian Open encore une fois aux côtés de la biélorusse Aryna Sabalenka, le tournoi d’Istanbul avec la joueuse russe Veronika Kudermetova et Wimbledon avec Hsieh Su-wei, joueuse taïwanaise. Elle devient numéro 1 mondiale en double. Ce qui laisse de bons présages pour Tokyo.

La joueuse belge se battra en simple mais elle défendra aussi le drapeau noir-jaune-rouge aux côtés de sa compatriote Alison Van Uytvanck, 64e au classement mondial en simple. Elle jouera elle aussi en individuel sur les courts japonais.