Les Belges à Tokyo #34 – Charline Van Snick : on peut compter sur elle pour une deuxième médaille olympique

Depuis lors elle a gagné la Coupe du monde de judo en 2018 et remportée deux médailles de bronze dans cette même compétition en 2017 et 2019, elle était aussi sur le podium en troisième position aux championnats d’Europe 2020.

Charline aura 31 ans en septembre et les JO, elle connaît. En 2012, à Londres, en se positionnant à la troisième place, elle atteignait le podium. Elle n’est arrivée que neuvième à Rio en 2016 mais la Liégeoise a repris du poil de la bête et compte bien revenir une nouvelle fois médaillée.

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Charline Van Snick, qui participe à ses troisièmes Jeux Olympiques.

-48kg : Médailles d’or en 2015 et 2016 aux Championnats d’Europe, deux médailles d’argent en 2012 et 2013 et une médaille de bronze en 2010 dans cette même compétition – Médaille d’argent en 2015 et quatre médailles de bronze en 2011, 2012 et 2015 à la Coupe du monde – Médaille de bronze en 2013 aux championnats du monde – Médaille d’or aux Jeux Européens en 2015 – Médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2012.

-52kg : Médaille de bronze aux Championnats d’Europe en 2020 – Médaille de bronze à la Major Cup en 2018 – Médaille d’or et médaille de bronze lors de la Coupe du monde 2017 et médaille de bronze en Coupe du monde 2019.