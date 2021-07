Les Belges à Tokyo #33 – Jaouad Achab : atteindre ses objectifs et montrer l'exemple

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Jaouad Achab, qui participe à ses deuxièmes Jeux Olympiques.

Né à Tanger au Maroc, arrivé à Bruxelles en 2009 à 17 ans, Jaouad ne doit son succès sportif qu'à lui-même. En débarquant à Bruxelles, il ne parle qu'arabe, change de classe plusieurs fois, a du mal à trouver sa place. Sa maman le pousse à pratiquer un sport, le taekwondo, pour lequel elle a une affinité.

D'abord licencié à Saint-Josse, il passe ensuite la frontière sous les conseils de fédération flamande et se retrouve à Anvers. Les trajets en train et une langue inconnue vont le pousser à se surpasser et à devenir le numéro 1 qu'il est aujourd'hui.

Jaouad a déjà participé aux JO à Rio en 2016. Malheureusement, cette expérience ne fût pas la bonne pour lui, il n'a pas pu atteindre le podium. En septembre 2020, il quitte la fédération flamande qui l'a vu grandir pour la ligue francophone qui lui permet d'évoluer dans des meilleures conditions pour atteindre ses objectifs. Ses derniers résultats l’ont replacé en haut de l’affiche : une troisième place aux Mondiaux et une première à l’Euro, en 2019, avant une autre médaille de bronze à l’Euro 2021 qui l’ont élevé au rang de nº 1 mondial dans la catégorie des moins de 63 kg. Sans oublier une place dans le top 5 de sa catégorie olympique, celle des moins de 68 kg, qui lui a permis de décrocher la place de quota pour la Belgique et de revendiquer une place dans la sélection belge pour ses deuxièmes JO, comme seul représentant de sa discipline. Ses objectifs à Tokyo ? Ramener le meilleur résultat possible et commettre le minimum d'erreurs et cette fois-ci, pourquoi pas, atteindre le podium.