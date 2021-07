Les Belges à Tokyo #32 – Tim Brys & Niels Zandweghen : un duo en chemin pour une consécration

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Tim Brys et Niels Van Zandweghe, qui participent à leurs premiers Jeux Olympiques en aviron.

Tim et Niels sont compliqués à dissocier. Le premier est gantois, va avoir 29 ans pendant les JO et a commencé à ramer en 2003. Le second vient de Bruges, il a eu 25 ans cette année et rame depuis 2009. Ensemble ils forment le deux de couple (aviron), seule catégorie de poids léger présente aux JO, le plus performant du pays depuis 2016. Année pendant laquelle ils sont arrivés troisièmes à la Coupe du monde d’aviron en Italie.

Le duo a remporté son ticket pour Tokyo lors de la finale B des championnats du monde d’aviron en Autriche après avoir loupé leur chance lors de la finale A. Depuis ils se sont entraînés et ont prouvé leurs capacités à se retrouver sur le podium, notamment aux Championnats d’Europe 2020, où ils ont remporté la médaille de bronze.

Un tandem qui a de la force et qui a montré son ambition de rame (ne) r une médaille en Belgique.