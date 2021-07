Les Belges à Tokyo #31 – Hermien Peters : sprint vers une médaille

Elle commence les compétitions seniors à partir de 2012. À partir de ce moment-là elle enchaîne les médailles et les podiums. Elle est notamment championne d’Europe (U23) en 2016 et 2017 et remporte la Coupe du monde en 2020.

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Hermien Peters, qui participe à ses premiers Jeux Olympiques en canoë-kayak sprint.

Sprint : Médailles d'or et d'argents et cinq médailles de bronze aux Coupes du monde 2017, 2018, 2019 et 2020 - Deux médailles d'or et d'argent et une médaille de bronze lors des Championnats d'Europe (U23) 2015, 2016 et 2017 - Médaille de bronze aux Championnats d'Europe 2018.