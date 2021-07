Les Belges à Tokyo #30 – Toma Nikiforov : une année victorieuse et beaucoup de travail en vue du podium

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Toma Nikiforov, qui participe à ses deuxièmes Jeux Olympiques en judo.

Bruxellois d’origine bulgare, Toma Nikiforov commence le judo dans son enfance et se professionnalise durant son adolescence. En 2007 il est champion de Belgique et intègre l’équipe nationale belge. Il enchaîne les exploits et les médailles en junior jusqu’en 2014, année pendant laquelle il est vainqueur des plus grands tournois internationaux. Ces victoires vont lui permettre de se faire une place parmi les seniors et dans le top 10 mondial. Il participe en 2016 aux JO de Rio où il terminera à la 9e place.

Depuis lors, Toma a enchaîné les compétitions, souvent avec une issue victorieuse, parfois avec une issue plus dramatique… Le judoka bruxellois ne compte plus le nombre de blessures, d’opérations et de mois de revalidation ces dernières années. Mais celui qui évolue dans la catégorie -100kg s'est toujours relevé. Les compétitions ont repris pour lui fin 2020 mais les mesures strictes liées au Covid-19 entravent son retour sur le tatami. 2021 c’est la bonne, deux médailles en Grand Chelem et un deuxième titre de champion d’Europe. Toma Nikiforov semble être dans une belle lancée pour revenir médaillé.