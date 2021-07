Les Belges à Tokyo #3 – Hanne Claes : l'athlète conférencière réalise son rêve

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Hanne Claes, spécialiste du 400 mètres haies.

Née à Hasselt en 1991, Hanne vit les premières années de sa vie avec ses parents au Costa Rica pour ne rentrer en Belgique qu’à l’âge de six ans. Enfant, elle essaie plusieurs sports avant de se lancer dans l’athlétisme dès quatorze ans. Sur la piste, elle s’est directement sentie comme chez elle.

La Limbourgeoise échoue dans sa quête de se qualifier pour les JO à deux reprises en 2012 et en 2016. Cette fois-ci, elle n’a pas laissé passer sa chance pour réaliser son rêve : disputer le plus grand événement sportif au monde. Entrainée, entre autres, par Jacques Borlée, l’athlète attache une importance toute particulière à la notion de fair-play. Elle fait aussi partie des relais mixte et féminin en 4X400 mètres, également qualifiés pour la grande messe de Tokyo.

Sa vie ne se résume pas au sport. La spécialiste du 400 mètres haies, possède deux masters en poche de la KUL : l’un en sciences du sport et l’autre en gestion d’entreprise. Elle donne d’ailleurs des conférences sur divers sujets dont la force mentale et les modes de vie sains, elle qui est passionnée de nature, de voyages et de nourriture saine.

Concernée par les questions écologiques, Hanne est également ambassadrice de "Plan International", un réseau d’ONG qui travaille pour faire progresser les droits des enfants et l’égalité entre les sexes au Sénégal.