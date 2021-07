Les Belges à Tokyo #29 – Anna Van Bellinghen : la force mentale pour soulever une médaille

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Anna Van Bellinghen, qui participe à ses premiers Jeux Olympiques en haltérophilie.

Anna Van Bellinghen soulève de la fonte depuis plus de dix ans maintenant. Plus jeune, Anna s’est immergée dans l’athlétisme sous l’impulsion de ses parents. Elle a fait ça pendant plusieurs années, plutôt tournée vers les lancers, avant de suivre les conseils de son entraîneur et de commencer l’haltérophilie. Elle découvre son talent, la force physique et mentale que ça lui apporte.

La Bruxelloise enchaîne les centaines de kilos soulevés mais aussi les titres de championne de Belgique et les médailles, dont l’or en 2019, aux championnats d’Europe. En janvier 2020, elle se place troisième à la Coupe du monde de Rome et se qualifie pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Peut-être soulèvera-t-elle la médaille d’or…