Les Belges à Tokyo #28 – Axel Cruysberghs : Tokyo une première pour faire ses preuves en skateboard

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Axel Cruysberghs, qui participe à ses premiers Jeux Olympiques en skateboard.

Axel Cruysberghs participe à ses premiers JO, pas faute d’avoir été bon dans son parcours de skateur, simplement cette édition est la première qui accueille le skateboard comme nouvelle discipline olympique. Né à Poperinge, c’est dans son enfance qu’Axel découvre le skateboard, expatrié à Los Angles depuis plusieurs années pour vivre de son sport, c’est là qu’il confirme son niveau en ridant aux côtés des plus grands noms du skate.

Axel Crusher (son surnom) est spécialisé dans la discipline du street, qui consiste à repérer du matériel urbain qui pourrait être "ridable" et essayer alors de faire les figures les plus spectaculaires, les plus dures ou les plus belles. C’est d’ailleurs dans cette catégorie qu’il s’est illustré d’abord plus jeune en étant sur le podium trois années d’affilée en 2008, 2009 et 2010 aux championnats d’Europe et plus récemment en 2019 où il a remporté la médaille d’argent.

Il s’est qualifié pour les Jeux Olympiques auprès de Lore Bruggeman, l’étudiante gantoise qui défendra aussi la Belgique en skateboard. Ils ont chacun décroché un précieux billet d’entrée aux JO lors des Mondiaux de Rome dans leur discipline début juin 2021. Pour Tokyo, les places étaient comptées, puisqu’il n’y en avait 20 à décerner chez les hommes et 20 chez les femmes (et le même nombre dans l’épreuve "park"). Que la Belgique soit parvenue à s’en emparer, c’est gratifiant. Cela va donner des envies de médailles pour la suite…