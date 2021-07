Les Belges à Tokyo #27 – Matthias Casse : l'objectif rêvé

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Matthias Casse, qui participe à ses premiers Jeux Olympiques en judo.

À 20 ans, Matthias Casse était champion du monde junior. Il en a aujourd’hui 24, son palmarès n’a fait qu’évoluer, et il atteint le rêve qu’il avait partagé il y a quelques années, celui d’aller à Tokyo.

Matthias grandit dans une famille de sportifs, deux de ses frères font de la gymnastique acrobatique et le troisième du judo, et commence le judo à l’âge de 6 ans. Il ne se passionne pas pour la discipline immédiatement mais très vite il prend goût à la compétition et se lance. Il participe à ses premiers tournois internationaux avec les cadets en 2014 et évolue en junior dès 2015.

En octobre 2017, il remporte les Championnats du monde junior, dans la foulée, il participe à son premier grand prix senior et se place troisième sur le podium. Vainqueur du Masters, du championnat d’Europe et du Mondial, l’Anversois, qui évolue en -81kg, compte envoyer du lourd pour compléter le Grand Chelem à Tokyo.