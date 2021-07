Les Belges à Tokyo #26 – Emma Plasschaert : l’envie de naviguer vers une médaille

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Emma Plasschaert, qui participe à ses premiers Jeux Olympiques en voile.

À bientôt 28 ans, l’Ostendaise a été captivée par la voile déjà toute petite. Elle expliquait il y a deux ans, juste après avoir remporté la course qui la sacrait championne du monde, l’origine de sa passion "Quand j’étais petite, j’allais beaucoup à la plage. Puis j’ai commencé la voile. J’aime la mer, le vent, les vagues. Quand je navigue, je suis heureuse, je fais ce que j’aime. C’est indescriptible…"

Emma Plasschaert est passée à la classe Laser Radial, catégorie dans laquelle elle concourt toujours aujourd’hui, en 2010, et a fait partie de l’équipe autour d’Evi van Acker qui remportera la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2012. Plasschaert a obtenu son premier top dix aux Championnats du monde en 2013 et 2014. En 2018, au Danemark, elle devient championne du monde en Laser Radial, titre que même Evi van Acker, très titrée (elle a obtenu la médaille de bronze aux JO de Londres en 2012) n’a jamais atteint : "Quand Evi est partie, j’ai eu la sensation que quelqu’un d’autre devait naviguer pour la médaille. Et je voulais être la personne qui allait faire les meilleurs résultats possibles pour la Belgique." Les flots de Tokyo seront-ils pour Emma l’occasion d’être la première skippeuse belge à remporter une médaille d’or aux JO ?