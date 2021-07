Les Belges à Tokyo #25 – Grégory Wathelet : en route pour le podium avec Nevados

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Grégory Wathelet, qui participe à ses deuxièmes Jeux Olympiques en équitation.

Grégory Wathelet est certainement un des aînés de la Team Belgium, à bientôt 41 ans, le cavalier belge s’envole pour la deuxième fois aux JO. Après une vingtaine d’années sur les parcours, Grégory Wathelet a remporté pas mal de compétitions prestigieuses et empochés de très beaux résultats tout au long de sa carrière.

Spécialisé en saut d’obstacles, Grégory a démarré au sein de la propriété familiale avant de se mettre à son compte dans les écuries des Trois Provinces près de Durbuy en 2000, à l’âge de 20 ans. À peine a-t-il débuté qu’il devient déjà champion de Belgique des jeunes chevaux de sept ans et participe à ses premières compétitions internationales un an plus tard. En 2002, Grégory rejoint le Haras des Hayettes. Cette nouvelle expérience professionnelle lui permet d’intégrer rapidement l’équipe élite de Belgique avec des chevaux qu’il a lui-même formés. En 2004, le cavalier belge décide de se consacrer au plus haut niveau international. Il obtient un grand nombre d’excellents résultats dans des compétitions de niveau cinq étoiles. Ses bonnes performances lui permettent d’intégrer le Top 30 du classement mondial début 2005.

En 2012, Grégory crée sa propre écurie et participe pour la première fois aux Jeux Olympiques. Il atteindra la finale individuelle. En 2015, il devient Vice-Champion d’Europe en individuel et il participe, avec l’équipe belge, à la finale de la Coupe des Nations à Barcelone et la remporte. Il est le seul cavalier de tout le concours à réaliser deux parcours sans aucune pénalité.

En 2017, Grégory Wathelet réalise le rêve de la plupart des cavaliers en remportant le prestigieux Grand Prix du CHIO d’Aix La Chapelle. En 2019, Grégory participe aux Championnats d’Europe de Rotterdam au sein de l’équipe belge. Avec Nevados il signe un double sans faute et contribue à offrir l’or à la Belgique qui attendait depuis de nombreuses années un premier titre majeur en équitation. Nevados est le cheval qui l’accompagne pour les JO de Tokyo. Peut-être lui permettra-t-il de remporter une médaille d’or, une de plus !